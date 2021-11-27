РФ и КНР призывают к сосуществованию стран с разными идеологическими системами - послы

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва и Пекин призывают к сосуществованию стран с разными социальными и идеологическими системами и взаимовыгодному сотрудничеству между ними, а не провоцированию разногласий и конфронтации. Об этом заявили послы РФ и КНР в США Анатолий Антонов и Цинь Ган в совместной статье, опубликованной в пятницу вечером изданием "Нэшнл интерест".

"Китай и Россия призывают страны прекратить использование "ценностно-ориентированной дипломатии" для провоцирования разделения и конфронтации, придерживаться взаимоуважения и заниматься взаимовыгодным сотрудничеством в международных отношениях, а также работать над гармоничным сосуществованием между странами с разными социальными системами, идеологиями, разной историей, культурой и уровнем развития", - заявили дипломаты.