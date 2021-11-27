Пашинян и Алиев договорились начать процесс точного определения границы между Арменией и Азербайджаном
09:30 27.11.2021 Источник: Эхо Москвы
Лидеры Армении и Азербайджана договорились начать процесс точного определения границы между двумя странами. Пока речь идет о создании механизм демаркации и делимитации. Переговоры Никола Пашиняна и Ильхама Алиева прошли в Сочи при участии российского президента Владимира Путина.
Премьер Армении Никол Пашинян сказал по окончании встречи, что политики обсудили почти все вопросы повестки.
Никол Пашинян добавил, что необходимо создать механизмы безопасности и стабильности на армяно-азербайджанской границе. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал итоги трехсторонней встречи обстоятельными и искренними.
Алиев добавил, что после окончания военных действий в Нагорном Карабахе более ста задержанных армянских военных были переданы армянской стороне.
В совместной декларации президент Азербайджана и премьер-министр Армении также обязуются предпринимать шаги к нормализации обстановки в Нагорном Карабахе.
Пашинян и Алиев встретились в первый раз за несколько месяцев. И спустя десять дней после очередного обострения на границе Азербайджана и Армении. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 09:00 27.11.2021
- ВТО из-за коронавируса отложила первую за четыре года министерскую конференцию - Reuters
- 08:50 27.11.2021
- Цена на нефть упала накануне почти на 10%
- 08:40 27.11.2021
- В ВОЗ признали угрозой новый штамм коронавируса "омикрон"
- 08:30 27.11.2021
- РФ и КНР призывают к сосуществованию стран с разными идеологическими системами - послы
- 22:50 26.11.2021
- Британский хит-парад возглавил последний альбом Адель
- 22:30 26.11.2021
- На полях встречи глав МИД НАТО могут обсудить заявления Зеленского о перевороте - Госдеп
- 21:35 26.11.2021
- В свете утверждений о военной активности РФ США обсудят возможные шаги с НАТО - Госдеп
- 21:20 26.11.2021
- За банкет в день взрыва на шахте мэр кузбасского города отправлен в отставку - власти
- 20:30 26.11.2021
- В Бельгии обнаружен новый штамм коронавируса - министр
- 20:20 26.11.2021
- В 2021 году более 330 тыс. граждан Таджикистана выехали на заработки за рубеж - Минтруда
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать