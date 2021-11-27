Пашинян и Алиев договорились начать процесс точного определения границы между Арменией и Азербайджаном

09:30 Источник: Эхо Москвы

Лидеры Армении и Азербайджана договорились начать процесс точного определения границы между двумя странами. Пока речь идет о создании механизм демаркации и делимитации. Переговоры Никола Пашиняна и Ильхама Алиева прошли в Сочи при участии российского президента Владимира Путина.

Премьер Армении Никол Пашинян сказал по окончании встречи, что политики обсудили почти все вопросы повестки.

Никол Пашинян добавил, что необходимо создать механизмы безопасности и стабильности на армяно-азербайджанской границе. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал итоги трехсторонней встречи обстоятельными и искренними.

Алиев добавил, что после окончания военных действий в Нагорном Карабахе более ста задержанных армянских военных были переданы армянской стороне.

В совместной декларации президент Азербайджана и премьер-министр Армении также обязуются предпринимать шаги к нормализации обстановки в Нагорном Карабахе.

Пашинян и Алиев встретились в первый раз за несколько месяцев. И спустя десять дней после очередного обострения на границе Азербайджана и Армении. Эхо Москвы