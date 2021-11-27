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В Саратове арестованы два фигуранта дела о пытках заключенных в тюремной больнице

10:00 27.11.2021 Источник: Эхо Москвы

В Саратове арестованы два фигуранта дела о пытках заключенных в местной тюремной больнице. Это экс-начальник учреждения и бывший глава отдела безопасности.

Руководителя саратовской туберкулезной больницы ФСИН Павла Гаценко и его подчиненного Сергея Мальцева отправили под стражу на два месяца. Их обвиняют в организации сексуального насилия, совершенного группой лиц. Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы.

Поводом послужила публикация видеозаписей, на которых запечатлены факты издевательств над осужденными, которые находились в тюремной больнице. Их предоставил правозащитный проект Gulagu.net: там рассказали, что материалы передал бывший заключенный Сергей Савельев.

Причем, как утверждается, речь идет примерно о тысяче видеозаписей, фотографий и документов, которые свидетельствуют о системном характере пыток в российских колониях и СИЗО.

Публикация вызвала общественный резонанс. Начальник саратовской тюремной больницы и несколько сотрудников областного управления ФСИН были уволены с формулировкой «по отрицательным мотивам». Был отправлен в отставку и глава регионального ведомства.

На днях президент Владимир Путин своим указом уволил главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова. В Кремле утверждают, что это было личное желание чиновника и оно не связано с публикацией материалов о пытках в колониях и СИЗО.  Эхо Москвы

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