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Случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" подтвержден в Чехии

09:30 28.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Случай инфицирования новым штаммом коронавируса "омикрон" подтвержден в Чехии. Об этом сообщило в воскресенье Чешское радио.

По его данным, заражение выявлено у жительницы города Либерец на севере страны. Как проинформировал и. о. премьер- министра Андрей Бабиш, женщина побывала в Намибии, откуда вернулась домой через ЮАР и ОАЭ. Она вакцинирована от коронавируса, заболевание у нее протекает в легкой форме.

Женщина находится в изоляции, как и еще восемь человек, прилетевших с ней в Чехию. Положительный результат теста был получен в лаборатории больницы в городе Либерец.

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