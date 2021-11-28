Эксперты США считают, что ограничения на поездки в связи с омикрон-штаммом уже запоздали

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вводимые правительствами по всему миру ограничения на въезд из стран юга Африки в связи с обнаружением в этом регионе штамма нового коронавируса "омикрон" слишком запоздали. Такое мнение профессора Вашингтонского университета Николь Эрретт опубликовала в воскресенье газета "Вашингтон пост".



"К тому времени, когда мы получили достаточно информации для введения запрета на поездки, кот уже, так сказать, выпущен из мешка, - отметила Эрретт, проводившая исследования по готовности к ЧС в сфере здравоохранения. - "Омикрон" уже обнаружен на других континентах. Теоретически запрет на поездки может выиграть некоторое время за счет сокращения масштабов распространения новых случаев заболевания, но речь идет лишь о нескольких днях или неделях".



