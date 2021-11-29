В Москве выявили 3 434 заразившихся коронавирусом за сутки

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 434 против 3 086 днем ранее. Всего с начала пандемии выявили 1 943 929 случаев заражения, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, опубликованных в понедельник.

В относительном выражении прирост составил 0,18%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 93 против 95 днем ранее. Всего в городе умерли 34 105 человек (1,75% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.