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НОВОСТИ

США предупредили РФ о возможных последствиях агрессии в адрес Украины

16:00 30.11.2021 Источник: Эхо Москвы

Любые эскалационные действия со стороны Москвы вызовут озабоченность Соединенных штатов, рассказал госсекретарь Энтони Блинкен, и за этим последует серьезная реакция. Он также назвал нынешние передвижения российских войск необычными.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне отметил, что нет никакой ясности относительно намерений России, зато совершенно очевидна концентрация военных и военной техники на границе с Украиной. По словам западных официальных лиц, только в мае на границе насчитывалось около 100 тысяч российских солдат.  Эхо Москвы

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