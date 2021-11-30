США предупредили РФ о возможных последствиях агрессии в адрес Украины
16:00 30.11.2021 Источник: Эхо Москвы
В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне отметил, что нет никакой ясности относительно намерений России, зато совершенно очевидна концентрация военных и военной техники на границе с Украиной. По словам западных официальных лиц, только в мае на границе насчитывалось около 100 тысяч российских солдат. Эхо Москвы
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