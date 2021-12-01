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НОВОСТИ

В ряде российских регионов ужесточают ковидные ограничения

11:05 01.12.2021 Источник: Эхо Москвы

В ряде российских регионов с этого дня ужесточают ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Наиболее жёсткие меры вводят в Хабаровском крае. Там теперь при посадках на рейс местных авиалиний нужны цифровые коды о вакцинации или недавно перенесённом коронавирусе. Аналогичные пропуска необходимы для посещения административных учреждений. Новые правила начнут действовать в том числе при входе в аппарат уполномоченного по правам ребёнка и детского омбудсмена. В Омской области с этого дня закроют игровые комнаты в торговых центрах. Региональные и муниципальные чиновники смогут попасть на работу только при наличии QR-кода. В Башкирии тоже вступит в силу ряд ограничений. Без цифрового кода о вакцинации, перенесённом ковиде или медицинском отводе от прививки нельзя будет заселиться в санатории, дома отдыха, отели и гостиницы. То же самое условие начнёт действовать с этого дня в Калмыкии. Без QR-кода теперь не пустят в кафе и рестораны Челябинской области.

Некоторые регионы ограничения напротив смягчают. Это делают в том числе в Новгородской и Курской областях и Красноярском крае.  Эхо Москвы

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