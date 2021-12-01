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Китай выразил решительный протест Японии из-за высказываний Абэ о Тайване

13:05 01.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство КНР выразило Японии решительный протест в связи с заявлением бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, в котором политик предостерег Китай от военного вторжения на Тайвань. Об этом в среду на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ нарушил принцип одного Китая и неоднократно допускал ошибочные заявления по вопросу Тайваня и внутренним делам КНР. Китай выражает в связи с этим решительный протест японской стороне и осуждает такие действия", - указал он.

"Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. И КНР не позволит ни одной стране под каким бы то ни было предлогом и в любой форме вмешиваться в тайваньский вопрос", - добавил дипломат. Он отметил, что Токио несет особую "историческую ответственность" за те преступления, которые были совершены в отношении Тайваня правительством милитаристской Японии.

Бывший премьер-министр Японии и глава крупнейшей фракции в правящей в стране Либерально-демократической партии Синдзо Абэ, выступая в среду на онлайн-форуме, организованном тайваньским Институтом изучения национальной политики, предостерег Китай от военного вторжения на Тайвань, выразив уверенность в том, что Токио и Вашингтон не останутся в стороне при таком развитии событий. "Военное вторжение на Тайвань неизбежно станет серьезной угрозой для Японии", - добавил он.

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