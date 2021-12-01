0
0
117
НОВОСТИ

Зеленский заявил, что не сможет прекратить конфликт в Донбассе без прямых переговоров с РФ

17:00 01.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что не сможет прекратить вооруженный конфликт в Донбассе без прямых переговоров с Россией. Об этом он заявил в среду, выступая в Верховной раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении страны.

"Мы должны сказать правду, что мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. Сегодня это признали уже все внешние партнеры, но некоторые внутренние это не признают. Мы должны говорить [с РФ], зная, что у нас сильная и мощная армия", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 01.12.2021
НАТО не приемлет даже мысли, что Россия может обладать своей сферой влияния - Столтенберг
0
27
17:38 01.12.2021
Сбер вместе с лидирующими компаниями рынка провел первую конференцию, посвященную созданию Национального ESG-Альянса
0
42
17:12 01.12.2021
Жителям Китая сделали свыше 2,5 млрд прививок от коронавируса
0
101
16:32 01.12.2021
Людям со сниженным иммунитетом может понадобиться дополнительная доза вакцины от ковида
0
154
16:12 01.12.2021
Лимит СМИ на пресс-конференции Путина составит 500 человек, их определит Кремль
0
180
16:00 01.12.2021
Запад заверил РФ, что закон о политике переходного периода на Украине не примут - Лавров
0
221
15:32 01.12.2021
Путин предложил начать предметные переговоры о нерасширении НАТО на Восток
0
250
15:30 01.12.2021
Владимир Ефимов: образовательные организации Москвы демонстрируют устойчивое восстановление
0
192
15:12 01.12.2021
Восемь мигрантов погибли на польской стороне границы за все время миграционного кризиса
0
220
15:00 01.12.2021
Для Кремля важно, что Минск воспринимает Крым российским - Песков
0
259

Возврат к списку