Зеленский заявил, что не сможет прекратить конфликт в Донбассе без прямых переговоров с РФ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что не сможет прекратить вооруженный конфликт в Донбассе без прямых переговоров с Россией. Об этом он заявил в среду, выступая в Верховной раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении страны.

"Мы должны сказать правду, что мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. Сегодня это признали уже все внешние партнеры, но некоторые внутренние это не признают. Мы должны говорить [с РФ], зная, что у нас сильная и мощная армия", - сказал он.