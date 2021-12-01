Зеленский заявил, что не сможет прекратить конфликт в Донбассе без прямых переговоров с РФ
17:00 01.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что не сможет прекратить вооруженный конфликт в Донбассе без прямых переговоров с Россией. Об этом он заявил в среду, выступая в Верховной раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении страны.
"Мы должны сказать правду, что мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. Сегодня это признали уже все внешние партнеры, но некоторые внутренние это не признают. Мы должны говорить [с РФ], зная, что у нас сильная и мощная армия", - сказал он.
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