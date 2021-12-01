У НАТО нет планов размещать ядерное оружие за пределами тех стран, где оно уже есть много лет - Столтенберг

20:13 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО не планирует размещать ядерные вооружения за пределами тех стран альянса, где они есть уже многие годы. Об этом заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая на онлайн-форуме Reuters Next («Рейтер некст»).

Глава НАТО отвечал на вопрос о том, рассматривает ли альянс возможность направить ядерное оружие в Польшу в связи с заявлениями президента Белоруссии Александра Лукашенко, предложившего Москве разместить свое ядерное оружие на белорусской территории.

«У нас нет планов размещать какие-либо ядерные вооружения за пределами тех стран, где такое оружие, являющееся компонентом нашей системы сдерживания, есть уже много лет», — сказал Столтенберг.