В Волгограде произошел взрыв на подстанции - СМИ

12:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Волгограде на подстанции произошёл взрыв. Частично обрушилось здание на Нильской улице в Дзержинском районе города. Об этом сообщает информационное агентство «Высота 102».

По его данным, в посёлке Ангарский без света и отопления остались несколько десятков жилых домов. Энергетики проводят восстановительные работы. Причины ЧП выясняются. Говорит Москва