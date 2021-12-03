В Волгограде произошел взрыв на подстанции - СМИ
12:00 03.12.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Волгограде на подстанции произошёл взрыв. Частично обрушилось здание на Нильской улице в Дзержинском районе города. Об этом сообщает информационное агентство «Высота 102».
По его данным, в посёлке Ангарский без света и отопления остались несколько десятков жилых домов. Энергетики проводят восстановительные работы. Причины ЧП выясняются. Говорит Москва
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