Названа дата восстановления рейсов поездов «Аллегро» между Хельсинки и Петербургом
18:30 03.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Поезд „Аллегро“ между Хельсинки и Санкт-Петербургом начнет курсировать с 12 декабря с понедельника по воскресенье два раза в день в обоих направлениях», — говорится в сообщении.
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