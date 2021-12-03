Названа дата восстановления рейсов поездов «Аллегро» между Хельсинки и Петербургом

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курсирование поездов «Аллегро» между Хельсинки и Санкт-Петербургом возобновится с 12 декабря после перерыва, длившегося с весны 2020 года. Это подтвердила в пятницу пресс-служба оператора финских железных дорог компании VR («Вэ-эр»).

«Поезд „Аллегро“ между Хельсинки и Санкт-Петербургом начнет курсировать с 12 декабря с понедельника по воскресенье два раза в день в обоих направлениях», — говорится в сообщении.