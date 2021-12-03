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К беседе с Путиным Байден готовит ряд инициатив - Белый дом

19:35 03.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден готовит комплекс инициатив, касающихся Украины и России, он поддерживает регулярные контакты с союзниками в Европе и Киевом. С таким заявлением американский лидер выступил в пятницу в Белом доме.

«Я постоянно поддерживаю контакт с нашими союзниками в Европе, с украинцами», — отметил он, комментируя ситуацию вокруг Украины. «Что я делаю — так это составляю то, что, как я полагаю, станет самым всеобъемлющим и значимым набором инициатив, направленных на то, чтобы сделать для [президента России Владимира] Путина очень, очень трудным то, что, он, как опасаются люди, может сделать. Но это сейчас прорабатывается», — добавил Байден.

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