К беседе с Путиным Байден готовит ряд инициатив - Белый дом
19:35 03.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я постоянно поддерживаю контакт с нашими союзниками в Европе, с украинцами», — отметил он, комментируя ситуацию вокруг Украины. «Что я делаю — так это составляю то, что, как я полагаю, станет самым всеобъемлющим и значимым набором инициатив, направленных на то, чтобы сделать для [президента России Владимира] Путина очень, очень трудным то, что, он, как опасаются люди, может сделать. Но это сейчас прорабатывается», — добавил Байден.
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