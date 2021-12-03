Украина получит от Европы 1,4 млн евро на противодействие гибридным атакам

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз предоставит Украине 1,4 млн евро для противодействия гибридным атакам. Об этом сообщил в пятницу глава представительства ЕС на Украине Матти Маасикас по итогам встречи с главой МВД страны Денисом Монастырским.

«Состоялась своевременная беседа с министром Монастырским о ситуации на украинско-белорусской границе. ЕС выступает солидарным с Украиной, помогает решительно реагировать на гибридные атаки и без нанесения ущерба правам человека. Первое выделение средств в размере 1,4 миллиона евро в процессе реализации», — написал он в «Твиттере».