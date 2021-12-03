Еще четыре журналиста попали в реестр СМИ-иноагентов

21:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных СМИ-иноагентов четырех журналистов, Ассоциация по содействию защите прав призывников, альтернативнослужащих и военнослужащих «Правозащитная группа «Гражданин. Армия. Право» внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Минюста.

«3 декабря во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены Хисамова Регина Фаритовна, Гималова Регина Эмилевна, Григорьев Андрей Валерьевич и Григорьева Алина Александровна», — сообщили в Минюсте. Регина Хисамова является автором «Медиазоны» (включена в реестр СМИ-иноагентов), остальные — журналисты признанного в РФ СМИ-иноагентом «Idel.Реалии», являющегося медиапроектом татаро-башкирской службы «Радио Свобода» о Поволжье (также включена в реест СМИ-иноагентом).