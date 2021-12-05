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Во время пандемии волонтеры взяли на себя огромную - Путин

17:35 05.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин считает огромной нагрузку, которую взяли на себя добровольцы во время пандемии коронавируса.

"Мы знаем, какую огромную нагрузку взяли на себя волонтеры в условиях пандемии. Сколько сил, душевного тепла вложили в преодоление общей беды, рисковали собой", - сказал Путин в приветствии к участникам и гостям церемонии вручения премии "Мы вместе".

Он поблагодарил всех, кто проявил солидарность, не остался в стороне, кто реализует собственные инициативы, участвует в общегосударственной акции "Мы вместе". К ней подключились НКО, предприниматели, общественные организации, партии и ведущая политическая сила - "Единая Россия", напомнил президент.

Путин поздравил всех причастных с днем волонтера. Он напомнил, что этот праздник отмечается в России уже в пятый раз, и он свидетельствует о том, что деятельность волонтеров на благо общества, конкретных людей, высоко ценится. "Нам очень нужны искренние, неравнодушные люди, которые по зову сердца приходят на помощь другим, включаются в решение значимых проблем", - подчеркнул глава государства.

"Ваш труд благороден по своей сути, всегда нужен, всегда востребован, а ваш пример, безусловно, вдохновляет и побуждает к подобным действиям сотни тысяч, миллионы других наших граждан", - заключил Путин.

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