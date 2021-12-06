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Суд Ливии вернул Халифе Хафтару право баллотироваться на пост президента - ТВ

16:32 06.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Апелляционный суд столицы Ливии Триполи отменил решение суда нижней инстанции об исключении фельдмаршала Халифы Хафтара из списка кандидатов на президентских выборах и вернул ему право баллотироваться на должность главы государства. Об этом сообщил в понедельник ливийский телеканал "Либия аль-Ахрар".

По его информации, решение об отмене прежнего судебного решения было принято "из-за отсутствия у суда территориальной юрисдикции для рассмотрения дела" об исключении Хафтара из рядов кандидатов на участие в предстоящих в декабре выборах.

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