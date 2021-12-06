Папа Римский сообщил, что встреча с патриархом Кириллом прорабатывается и скоро состоится
17:00 06.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новая встреча Папы Римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла обсуждается и состоится в ближайшем будущем. Об этом сообщил в понедельник в ходе пресс-конференции на борту самолета по возвращении из апостольской поездки в Грецию и на Кипр Папа Римский Франциск, отвечая на соответствующий вопрос корр. ТАСС.
"Встреча с патриархом Кириллом на обозримом горизонте. Думаю, на следующей неделе ко мне приедет [глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский] Иларион, чтобы согласовать возможную встречу. Патриарх должен путешествовать, не знаю точно, куда, кажется, в Финляндию, но я не уверен. Я всегда готов поехать в Москву. Чтобы говорить с братом, не нужны протоколы", - сказал Франциск.
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