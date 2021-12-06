Володин предложил продумать меры поддержки частных приютов для животных

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник в ходе парламентских слушаний о развитии волонтерского движения заявил о необходимости разработки мер поддержки частных приютов для бездомных животных.

"Зачастую сталкиваешься с тем, что в регионах, допустим, строят приют как муниципальное предприятие. Тратят туда десятки, сотни миллионов. А рядом огромное количество частных приютов, где люди, исходя из гражданской активности, в первую очередь, сострадания к нашим братьям меньшим, оказывают им помощь, поддержку, спасают их", - отметил Володин на слушаниях, которые прошли в Госдуме.

По его словам, этот вопрос особенно актуален зимой, когда бездомные животные находятся на холоде. "Надо их кормить, ухаживать. И они (волонтеры - прим. ТАСС) для себя выбрали это дело в жизни. Но им надо немного помочь для того, чтобы корм закупить, вода чтобы была. Им не нужны эти сотни миллионов, десятки даже", - подчеркнул Володин.

При этом, по его словам, ресурсная поддержка чаще всего оказывается тем приютам, где выше штатная численность. При этом более мелкие организации, открытые неравнодушными гражданами, практически не получают поддержки со стороны региональных органов власти. "Нам надо с вами брать и, изучив эти вопросы, создать условия, чтобы, может быть, и в этой сфере государство часть своих полномочий отдало тем, кто выполнит их более эффективно, более ответственно, но за меньший ресурс", - подчеркнул Володин.