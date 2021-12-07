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Доходы среднего чиновника втрое превышают доходы среднего россиянина - исследование

10:20 07.12.2021 Источник: Эхо Москвы

Доходы среднего чиновника втрое превышают доходы среднего россиянина, выяснили исследователи. Судя по декларациям за 2020 год, медианный, то есть находящийся посередине выборки, заработок чиновника составил 82 тысячи рублей в месяц, а граждан в целом, по сведениям Росстата, 27 тысяч.

Об этом говорится на сайте организации Transparency International (организация включена в реестр НКО-иноагентов).

Самые высокие медианные доходы у чиновников Ямало-Ненецкого автономного округа — более 240 тысяч рублей в месяц. Москва на втором месте — 216 тысяч.  Эхо Москвы

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