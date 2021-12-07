Омикрон-штамм коронавируса заразнее предыдущих - Попова
18:40 07.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Омикрон-штамм коронавируса характеризуется высокой заразностью и продолжает распространяться по миру. Об этом заявила во вторник руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
"Это сегодня все больше и больше звучит в научных публикациях, что штамм ["омикрон"] реализует свои возможности по высокой контагиозности, по высокой заразности и продолжает распространяться по миру", - сказал она.
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