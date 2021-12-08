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В России выявили 30 752 заразившихся коронавирусом за сутки

12:00 08.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 30 752, до 9 895 597, сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал минимальным с 13 октября. В относительном он составил 0,31%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 36 976, до 8 602 067 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 86,9% от общего числа заразившихся.

 Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 179 против 1 182 днем ранее, до 284 823. Таким образом, число смертей не превышает 1 200 в сутки уже три дня подряд. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,88%, следует из данных штаба.

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