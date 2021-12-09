Годовая инфляция в РФ ускорилась до шестилетнего максимума

10:32 Источник: Русская служба Би-би-си

В ноябре 2021 года инфляция в годовом выражении в России ускорилась до 8,4% - это максимум с января 2016 года. Продовольственные товары подорожали почти на 11%. Рост цен уже превысил значения, которые прогнозировали Центробанк и министерство экономического развития.

За январь-ноябрь 2021 года цены выросли на 7,5% (за тот же период 2020 года рост цен составил 4,05%), следует из данных Росстата. В годовом выражении инфляция в ноябре 2021 года, по данным ведомства, ускорилась до 8,4% (максимума с января 2016 года) с 8,13% на конец октября.

Заметнее всего в годовом выражении подорожали мясо и птица - на 18,5%, в том числе курятина (+31% в годовом выражении), а также куриные яйца - 26,45%. Крупы и макаронные изделия подорожали на 13,35 и 13,25% соответственно.

Прогноз минэкономразвития по инфляции на 2021 год равен 7,4% (уже превышен), на 2022 год - 4,0%. Глава министерства Максим Решетников в среду заявил, что инфляция по итогам года может превысить прогноз ЦБ в 7,4-7,9% и составить в районе "8% плюс". Русская служба Би-би-си