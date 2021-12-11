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Помощник госсекретаря США Донфрид посетит Москву и Киев 13-15 декабря - Госдеп

21:00 11.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид посетит Москву и Киев 13-15 декабря, а затем отправится на консультации с союзниками и партнерами в Брюссель. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении Госдепартамента.

"Донфрид посетит Киев (Украина) и Москву (Россия) 13-15 декабря, чтобы встретиться с государственными должностными лицами для обсуждения наращивания военного потенциала Россией и усиления обязательств США в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Помощник госсекретаря Донфрид подчеркнет, что мы можем добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта на Донбассе путем выполнения Минских соглашений при поддержке нормандского формата", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

"Затем Донфрид отправится в Брюссель (Бельгия) 15-16 декабря, чтобы провести консультации с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС по поводу усилий по поиску дипломатического решения [ситуации вокруг Украины]", - заключили в Госдепартаменте.

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