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Гентсек НАТО: Мы никогда не пойдем на уступки в вопросах безопасности своих союзников...

13:40 19.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против предложения России об отказе альянса от расширения и оказания военной помощи Украине, которое содержит предложенный Москвой Договор о гарантиях безопасности. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете «Журналь дю диманш», опубликованном в воскресенье.

«Мы никогда не пойдем на уступки в вопросах безопасности своих союзников или права каждого народа, включая Украину, решать свою судьбу, — подчеркнул он. — Украина является суверенным государством и, соответственно, имеет право защищать себя, как это разрешено Уставом ООН». «Она имеет право попросить помощи для этого, и я не вижу, как это угрожает России, которая является агрессором в этом конфликте», — утверждал Столтенберг.

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