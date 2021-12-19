Гентсек НАТО: Мы никогда не пойдем на уступки в вопросах безопасности своих союзников...
13:40 19.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы никогда не пойдем на уступки в вопросах безопасности своих союзников или права каждого народа, включая Украину, решать свою судьбу, — подчеркнул он. — Украина является суверенным государством и, соответственно, имеет право защищать себя, как это разрешено Уставом ООН». «Она имеет право попросить помощи для этого, и я не вижу, как это угрожает России, которая является агрессором в этом конфликте», — утверждал Столтенберг.
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