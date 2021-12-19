Гентсек НАТО: Мы никогда не пойдем на уступки в вопросах безопасности своих союзников...

13:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против предложения России об отказе альянса от расширения и оказания военной помощи Украине, которое содержит предложенный Москвой Договор о гарантиях безопасности. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете «Журналь дю диманш», опубликованном в воскресенье.

«Мы никогда не пойдем на уступки в вопросах безопасности своих союзников или права каждого народа, включая Украину, решать свою судьбу, — подчеркнул он. — Украина является суверенным государством и, соответственно, имеет право защищать себя, как это разрешено Уставом ООН». «Она имеет право попросить помощи для этого, и я не вижу, как это угрожает России, которая является агрессором в этом конфликте», — утверждал Столтенберг.