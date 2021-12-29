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Участие президентов РФ и США на переговорах в Женеве не ожидается - Белый дом

22:16 29.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не ожидают, что президент РФ Владимир Путин и американский лидер Джо Байден примут участие в предстоящих российско-американских переговорах по гарантиям безопасности в Женеве. Об этом заявил в среду на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.

«Не ожидается, что президент Байден и президент Путин будут участвовать в переговорах в Женеве», — сказал он. «Делегацию на диалоге по стратегической стабильности будут возглавлять [представители] Госдепартамента, как это было на предыдущих встречах», — добавил американский чиновник.

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