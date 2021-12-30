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НОВОСТИ

В канун Нового года доступ на Красную площадь в Москве будет ограничен по эпидемиологическим причинам

16:55 30.12.2021 Источник: Интерфакс

Столичные власти сообщили об ограничении доступа граждан на Красную площадь с 17:00 в пятницу.

"В связи с пандемией коронавирусной инфекции и сохранением в этой связи действия в городе ряда ограничений, а также реализации профилактических мер и исключения значительных скоплений людей, после 17:00 31 декабря 2021 года доступ граждан на Красную площадь Москвы будет ограничен", - сообщили в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

В целях обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан в период новогодних каникул, добавили там, запланировано проведение контрольно-профилактических мероприятий.

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