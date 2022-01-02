В столкновениях с израильскими военными в Наблусе пострадали свыше 90 палестинцев

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские силы безопасности применили резиновые пули и слезоточивый газ при разгоне акций протеста со стороны палестинских арабов в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан. Как сообщило в субботу агентство ВАФА, ранения резиновыми пулями получили пять человек, еще у 92 пострадавших наблюдаются признаки удушья от воздействия слезоточивого газа.



Палестинцы протестовали против строительства израильскими властями на горе Сабих домов для еврейских поселенцев на конфискованной у арабов земле. Однако полицейские силы преградили им путь и разогнали демонстрацию.



По информации агентства, столкновения палестинцев с еврейскими поселенцами произошли в Калькилии и Восточном Иерусалиме, откуда также поступили сведения о пострадавших. В Хевроне израильские власти арестовали шестерых участников акций протеста. Повышенные меры безопасности приняты в Дженине, где усилены армейские посты вокруг поселения Хомиш.



