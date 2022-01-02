В столкновениях с израильскими военными в Наблусе пострадали свыше 90 палестинцев
18:45 02.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Палестинцы протестовали против строительства израильскими властями на горе Сабих домов для еврейских поселенцев на конфискованной у арабов земле. Однако полицейские силы преградили им путь и разогнали демонстрацию.
По информации агентства, столкновения палестинцев с еврейскими поселенцами произошли в Калькилии и Восточном Иерусалиме, откуда также поступили сведения о пострадавших. В Хевроне израильские власти арестовали шестерых участников акций протеста. Повышенные меры безопасности приняты в Дженине, где усилены армейские посты вокруг поселения Хомиш.
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