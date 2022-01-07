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Власти Болгарии объявили дату перехода страны на валюту евро

14:45 07.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Болгария перейдет на единую европейскую валюту с 1 января 2024 года. Об этом в пятницу, отвечая на вопросы депутатов парламента, заявил вице-премьер и министр финансов Асен Василев.

«В настоящее время мы технически полностью готовы к введению евро, остались лишь некоторые мелкие задачи, которые осталось выполнить, так что дата 1 января 2024 года под сомнение не ставится. Вопрос в том, что необходимо провести разъяснительную кампанию так, чтобы каждый мог понять, что означает переход на евро», — объявил Василев.

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