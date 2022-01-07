Власти Болгарии объявили дату перехода страны на валюту евро
14:45 07.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В настоящее время мы технически полностью готовы к введению евро, остались лишь некоторые мелкие задачи, которые осталось выполнить, так что дата 1 января 2024 года под сомнение не ставится. Вопрос в том, что необходимо провести разъяснительную кампанию так, чтобы каждый мог понять, что означает переход на евро», — объявил Василев.
НОВОСТИ
- 15:40 07.01.2022
- Глава ЕК: Мы должны работать над созданием оборонного союза ЕС
- 15:23 07.01.2022
- Макрон: в ближайшие дни предстоят новые переговоры с президентом РФ
- 14:15 07.01.2022
- Казахстан. Все административные здания перешли под контроль властей
- 13:45 07.01.2022
- Лукашенко хочет вернуть Украину в "лоно настоящей веры"
- 13:30 07.01.2022
- В Казахстане правоохранители задержали более 3 тыс человек
- 13:10 07.01.2022
- Администрация Байконура вводит ограничения для жителей города
- 13:00 07.01.2022
- Прививка детей 12-17 лет от COVID-19 в Белоруссии теперь обязательна
- 12:45 07.01.2022
- СБУ проводит прверку "отдельных граждан Казахстана"
- 12:07 07.01.2022
- Если террористы не сдадутся, они будут уничтожены - Токаев
- 12:00 07.01.2022
- Токаев: Важно понять, почему государство «проспало» подготовку терактов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать