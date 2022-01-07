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Макрон: в ближайшие дни предстоят новые переговоры с президентом РФ

15:23 07.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует вновь провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время. С таким заявлением он выступил в пятницу на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в связи с началом председательства Франции в Совете Евросоюза.

«Франция продолжает обмен мнениями с Россией. У меня уже было две весьма продолжительных телеконференции с президентом России Владимиром Путиным в последние недели и в ближайшие дни предстоят новые переговоры», — отметил французский лидер.

«Я думаю, что Евросоюз должен вести диалог с Россией. Но вести диалог — это не значит идти на уступки. В первую очередь диалог позволяет рассмотреть то, что является предметом разногласий. Нам нужен диалог с Россией, которая в силу своей географии и истории является неотъемлемой частью этой европейской архитектуры безопасности, которую нам предстоит построить», — заявил президент.

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