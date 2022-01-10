Андрей Курпатов представил новый метод психологической рефлексии «Шаг к себе»

15:30

Фото пресс-службы Андрея Курпатова



Новые инструменты повышения эффективности мышления разработал известный психиатр. На своей странице в Instagram он презентовал разработанные им техники личностного роста, которые помогут пользователям развить креативные и бизнес-навыки без привлечения дорогостоящих коучей и курсов.

Автор более 100 научных работ в области психологии представил свой новый метод в виде колоды карт для самопознания, получившей название «Шаг к себе». В описании говорится, что благодаря этому инструменту можно увидеть картину собственной жизни во всей ее полноте и объеме. Вы сможете переосмыслить себя, увидеть свои возможности и ресурсы и сделать шаг навстречу к новой, счастливой и осознанной жизни. Это также поможет успешнее и эффективнее решать проблемы, ставить цели и добиваться их.

Колода карт может стать хорошим попутчиком при каждодневном использовании ее в течение года. Просто берете утром наугад одну карточку, выполняете простую инструкцию, и ваша «машина мышления» находит необходимые вам ответы в течение дня. Или, если вы «сова», выбираете карточку вечером, задаетесь соответствующим вопросом, и пусть ваш мозг поищет ответ, пока вы спите.

В каждой коробке с картами есть подробная инструкция, как применять психологические техники. Написано все простым и доступным языком, чтобы можно было разобраться в себе без помощи профессионалов и дорогостоящих курсов.

Также Курпатов рассказал об одном из его прошлых проектов, уже получившем признание, – «Тренажере системного мышления», который помогает увидеть любую ситуацию с разных сторон. Благодаря пошаговому анализу жизненной ситуации каждый человек может посмотреть на проблемы и задачи под другим углом и эффективнее подобрать инструменты для реализации поставленных целей.

«Как вы знаете, есть три типа мышления: конструктора, центриста, рефлектора. И используя эти стратегии мышления, а в этом вам поможет соответствующая колода, вы сможете увидеть свою ситуацию с разных сторон и получить дополнительные инсайды, которые помогут вам решать те или иные задачи», – говорит Курпатов.

«Тренажер системного мышления» и колода «Шаг к себе» доступны для покупки на маркетплейсе Ozon.