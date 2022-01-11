0
0
121
НОВОСТИ

В США человеку пересадили сердце генетически модифицированной свиньи

15:00 11.01.2022 Источник: Газета.Ru

Сердце генетически модифицированной свиньи впервые успешно пересадили 57-летнему мужчине с опасным для жизни заболеванием. Об этом сообщает New York Times.

В публикации отмечается, что восьмичасовую операцию провели в Балтиморе в пятницу. По словам врачей медицинского центра университета Мэриленда, в понедельник пациент чувствовал себя хорошо.

Издание отмечает, что новаторская процедура может дать надежду сотням тысяч пациентов с отказавшими органами.

«Оно создает пульс, оно создает давление, это уже его (пациента) сердце», — рассказал доктор Бартли Гриффит, директор программы по пересадке сердца в медицинском центре, проводивший операцию.  Газета.Ru

Подробнее: Хирурги очеловечили сердце свиньи

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:00 11.01.2022
В Эстонии начали увольнять непривитых полицейских
0
20
15:32 11.01.2022
Неизвестные застрелили более полусотни лошадей на Алтае, возбуждено дело - ГУ МВД
0
85
15:12 11.01.2022
США выделят более $300 млн на гуманитарную помощь Афганистану - Белый дом
0
106
14:32 11.01.2022
Зюганов призвал Казахстан уделить особое внимание русскому вопросу
0
200
14:12 11.01.2022
НАТО следует открыть двери для всех, включая Россию - норвежский генерал
0
220
14:00 11.01.2022
Китай из-за коронавируса отменил более двух десятков ежедневных авиарейсов из США
0
190
13:32 11.01.2022
Вывод войск контингента ОДКБ из Казахстана начнется через два дня - Токаев
0
271
13:20 11.01.2022
Россияне в среднем хотят получать 166 тыс. рублей в месяц - исследование
0
265
13:05 11.01.2022
Володин считает, что ОДКБ вышла на новый этап развития
0
232
13:00 11.01.2022
РФ не участвует в разговорах о якобы возможной попытке переворота в Узбекистане - Песков
0
259

Возврат к списку