В США человеку пересадили сердце генетически модифицированной свиньи
15:00 11.01.2022 Источник: Газета.Ru
Сердце генетически модифицированной свиньи впервые успешно пересадили 57-летнему мужчине с опасным для жизни заболеванием. Об этом сообщает New York Times.
В публикации отмечается, что восьмичасовую операцию провели в Балтиморе в пятницу. По словам врачей медицинского центра университета Мэриленда, в понедельник пациент чувствовал себя хорошо.
Издание отмечает, что новаторская процедура может дать надежду сотням тысяч пациентов с отказавшими органами.
«Оно создает пульс, оно создает давление, это уже его (пациента) сердце», — рассказал доктор Бартли Гриффит, директор программы по пересадке сердца в медицинском центре, проводивший операцию. Газета.Ru
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