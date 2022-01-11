В США человеку пересадили сердце генетически модифицированной свиньи

15:00 Источник: Газета.Ru

Сердце генетически модифицированной свиньи впервые успешно пересадили 57-летнему мужчине с опасным для жизни заболеванием. Об этом сообщает New York Times.

В публикации отмечается, что восьмичасовую операцию провели в Балтиморе в пятницу. По словам врачей медицинского центра университета Мэриленда, в понедельник пациент чувствовал себя хорошо.

Издание отмечает, что новаторская процедура может дать надежду сотням тысяч пациентов с отказавшими органами.

«Оно создает пульс, оно создает давление, это уже его (пациента) сердце», — рассказал доктор Бартли Гриффит, директор программы по пересадке сердца в медицинском центре, проводивший операцию. Газета.Ru

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