Рост ВВП России замедлится в 2022 году до 2,4%, в следующем - до 1,8% - ВБ
17:40 11.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рост ВВП России замедлится в текущем году до 2,4%, а в следующем - до 1,8%. Такие прогнозы содержатся в обнародованном во вторник январском докладе Всемирного банка (ВБ) "Перспективы мировой экономики".
"В Российской Федерации, экономика которой является крупнейшей в регионе, в 2022 году ожидается замедление темпов экономического роста до 2,4% по мере дальнейшего ужесточения макроэкономической политики и снижения внутреннего спроса", - прогнозируют специалисты банка.
В следующем году они ожидают, что рост ВВП России замедлится до 1,8%.
НОВОСТИ
- 19:00 11.01.2022
- ЕМА: Мы не можем постоянно давать бустерные вакцины от COVID-19 каждые 3-4 месяца
- 18:48 11.01.2022
- Шествие по Тверскому бульвару 19 января власти Москвы не согласовали
- 18:30 11.01.2022
- Минобороны Армении: ВС Азербайджана возобновили огонь в направлении армянских позиций
- 17:50 11.01.2022
- Сбербанк восстановил работу банкоматов и отделений на всей территории Казахстана
- 17:12 11.01.2022
- Чаще всего "омикрон" в Россию завозят из ОАЭ, Великобритании и Турции - Попова
- 17:00 11.01.2022
- Россия перебрасывает к границе с Украиной военные вертолеты - NYT
- 16:32 11.01.2022
- Больше половины европейцев в ближайшие два месяца могут заразиться "омикроном" - ВОЗ
- 16:12 11.01.2022
- Путин поздравил Хабенского с юбилеем, отметив его благотворительную деятельность
- 16:00 11.01.2022
- В Эстонии начали увольнять непривитых полицейских
- 15:32 11.01.2022
- Неизвестные застрелили более полусотни лошадей на Алтае, возбуждено дело - ГУ МВД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать