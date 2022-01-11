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Рост ВВП России замедлится в 2022 году до 2,4%, в следующем - до 1,8% - ВБ

17:40 11.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост ВВП России замедлится в текущем году до 2,4%, а в следующем - до 1,8%. Такие прогнозы содержатся в обнародованном во вторник январском докладе Всемирного банка (ВБ) "Перспективы мировой экономики".

"В Российской Федерации, экономика которой является крупнейшей в регионе, в 2022 году ожидается замедление темпов экономического роста до 2,4% по мере дальнейшего ужесточения макроэкономической политики и снижения внутреннего спроса", - прогнозируют специалисты банка.

В следующем году они ожидают, что рост ВВП России замедлится до 1,8%.

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