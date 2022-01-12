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НОВОСТИ

Умер телеведущий Михаил Зеленский

09:58 12.01.2022 Источник: НГ-Online

Скончался известный телеведущий Михаил Зеленский. Об этом в Facebook сообщил заместитель руководителя телеканала "Россия - Культура" Александр Ефимович. Он отметил, что журналисту было 46 лет. По информации посольства России, Зеленский умер во время отдыха в Доминикане. Обстоятельства его смерти не уточняются.

На телеканале "Россия-Культура" Михаил Зеленский вел программу "Билет в Большой", а также был обозревателем канала и ведущим программы "Новости культуры". Ранее журналист вел выпуски новостей на телеканалах "Россия-1", "ТВ Центр" и ток-шоу "Прямой эфир". Кроме того, Зеленский работал в эфире "России-24".

Вера Цветкова

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