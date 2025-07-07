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В колледжи РФ уже подали на 200 тыс. заявлений больше, чем за аналогичный период в 2024 г.

12:20 07.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Интерес к среднему профессиональному образованию растет, с 20 июня, когда стартовала приемная кампания, в колледжи уже подали на 200 тыс. заявлений больше, чем за аналогичный период в 2024 году. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании комитета Госдумы по просвещению.

«Мы видим колоссальный интерес к педагогическому образованию. На сегодняшний день педагогическое образование на первом месте по количеству заявлений [в педагогические вузы] по популярности. То есть мы сегодня обошли [направление] информационные технологии. И третье, мы видим большой интерес к среднему профессиональному образованию. У нас на 200 тысяч больше заявлений на сегодня, чем в прошлом году», — сказал он.

Кравцов отметил, что в РФ все чаще школьники выбирают инженерное и естественно-научное образование.

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