Китай наращивает закупки никеля на фоне напряженности в торговле с США — FT
11:32 07.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай наращивает запасы никеля для поддержания цепочек поставок на фоне осложнения торговых отношений с США. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
По данным издания, с декабря Пекин закупил до 100 тыс. тонн металла, необходимого для производства нержавеющей стали и аккумуляторов для электромобилей. Цены на никель находятся на 5-летнем минимуме — около $15,2 тыс. за тонну.
За последние два годы его стоимость упала почти на 40% из-за быстрого расширения производства в Индонезии, лидирующей по добыче этого металла (38% от мирового объема). На азиатскую страну приходится четверть мировых запасов никеля.
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