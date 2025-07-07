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Китай наращивает закупки никеля на фоне напряженности в торговле с США — FT

11:32 07.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай наращивает запасы никеля для поддержания цепочек поставок на фоне осложнения торговых отношений с США. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, с декабря Пекин закупил до 100 тыс. тонн металла, необходимого для производства нержавеющей стали и аккумуляторов для электромобилей. Цены на никель находятся на 5-летнем минимуме — около $15,2 тыс. за тонну.

За последние два годы его стоимость упала почти на 40% из-за быстрого расширения производства в Индонезии, лидирующей по добыче этого металла (38% от мирового объема). На азиатскую страну приходится четверть мировых запасов никеля.

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