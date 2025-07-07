Сбер открывает пятый сезон программы «Амбассадоры в вузах»
11:44 07.07.2025
Студенты российских университетов получат возможность представлять Сбер в своих вузах, развивать профессиональные навыки и строить карьеру в одной из самых инновационных компаний России. Компания открывает прием заявок на новый сезон программы «Амбассадоры Сбера в вузах». С 2020 года выпускниками этой программы стали студенты 40 университетов.
«Во время амбассадорства я прокачал навыки коммуникации, организации мероприятий и формирования студенческого сообщества, – рассказал менеджер стартап-экосистемы Центра перспективных направлений бизнеса Сбера, выпускник-амбассадор сезона 2021/2022 Даниил Беда. – Это дало мне сильный старт — далее я успешно прошел отбор на стажировку, стал бизнес-аналитиком в команде клиентского опыта, понял, как строить клиентские продукты и работать с сообществом. Эти навыки привели меня в Молодежные акселераторы Сбера, где я стал продакт-менеджером. Всё началось с желания рассказать другим про Сбер, а теперь я сам создаю продукты внутри него».
Программа рассчитана на студентов 2-го курса бакалавриата и старше, включая магистрантов и аспирантов. Ключевые критерии отбора — активная жизненная позиция, навыки организации мероприятий, умение создавать контент и презентовать идеи. Амбассадоров ожидают: ежемесячная стипендия, фирменный мерч, доступ к обучающим курсам Сбера и наставничество от экспертов компании, возможность посещать закрытые и внутренние мероприятия и расширять профессиональные контакты.
«Стать амбассадором Сбера в своем вузе — отличный старт для будущих лидеров, – отметила старший вице-президент, руководитель блока «Люди и культура» Сбера Наталья Дудина. – Мы ищем тех, кто умеет зажигать идеями, вдохновлять других и хочет раскрыть свой потенциал в крупнейшей технологической компании страны. Это шанс проявить себя и присоединиться к команде Сбера. Уверена, что новый сезон программы откроет много ярких имён — тех, кто уже завтра будет менять финансовый и технологический ландшафт страны».
В этом году программа охватит 19 городов: Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Красноярск, Самару, Ростов-на-Дону, Омск, Краснодар, Воронеж, Пермь, Владивосток, Хабаровск, Иркутск, Кемерово, Рязань и Иннополис. Чтобы стать участником, нужно подать онлайн-заявку, выполнить творческое задание (видеопрезентация до 1,5 минут и пост для соцсетей) и пройти финальное интервью с экспертами Сбера — обсуждение мотивации и плана работы.
В задачи амбассадора входят продвижение карьерных и образовательных проектов компании в своем вузе, ведение контента в социальных сетях и помощь команде Сбера в проведении мероприятий.
Подать заявку на программу «Амбассадоры Сбера в вузах» можно до 20 июля 2025 года, а первые амбассадоры приступят к работе уже в сентябре.
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