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НОВОСТИ

Взрывы произошли в военкоматах Харькова и подконтрольного Киеву города Запорожье

12:32 07.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы произошли в понедельник на территории сразу двух украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) — в Харькове и подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщили Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

По данным, опубликованным в телеграм-канале войск, на территории Запорожского областного ТЦК ранен военнослужащий.

Перед этим поступали сообщения о серии взрывов в Харькове и Запорожье.

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