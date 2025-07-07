Взрывы произошли в военкоматах Харькова и подконтрольного Киеву города Запорожье

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы произошли в понедельник на территории сразу двух украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) — в Харькове и подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщили Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

По данным, опубликованным в телеграм-канале войск, на территории Запорожского областного ТЦК ранен военнослужащий.

Перед этим поступали сообщения о серии взрывов в Харькове и Запорожье.