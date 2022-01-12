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Первая за 2,5 года встреча Совета Россия - НАТО проходит в Брюсселе

13:05 12.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая за 2,5 года встреча Совета Россия - НАТО (СРН) по российским инициативам по безопасности началась в Брюсселе, передает корр. ТАСС из штаб-квартиры альянса.

Стороны воздержались от уступительных заявлений, однако встреча началась в достаточно теплой обстановке. Глава российской делегации замминистра иностранных дел России Александр Грушко перед встречей поздоровался за руку с руководителем американской делегации замгоссекретаря Уэнди Шерман. С остальными участниками встречи - генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и постоянными представителями стран 30 стран НАТО Грушко поздоровался по ковидным нормам - соприкосновением кулаков. Встреча проходит в масках, которые ее участники сняли только для официальной церемонии фотографирования.

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