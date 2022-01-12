Сбер: Экосистема – как средство цифровой трансформации и развития метавселенной

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В конце 2021 года прошла ежегодная встреча Ассоциации развития цифровой промышленности «Клуб Цифровых Директоров», в которой приняли участие представители бизнес-сообщества, собственники, руководители и CDTO крупных отраслевых компаний, а также органов государственной власти от Правительства РФ. Участники мероприятия обсуждали актуальные кейсы, тренды цифровой трансформации 2021 года, а также тему поиска метавселенной в эпоху цифрового хайпа.

В ходе деловой программы эксперты делились полученными результатами и достижениями в своих направлениях и отраслях. В качестве эксперта в области цифрового развития крупнейших клиентов выступил руководитель подразделения по цифровой трансформации ключевых корпоративных клиентов Сбера Андрей Дмитриев. В своем докладе он поделился опытом Сбера в части построения экосистемы и ухода от традиционной банковской модели, озвучил тренды цифровизации и вызовы, стоящие перед бизнесом:

«Крайне важно не уйти в хайп в погоне за внедрением отдельных технологий. Цифровая трансформация требует комплексного подхода, особую роль в котором играет оценка эффекта от внедренных изменений. Кроме этого необходимо тщательная оценка текущей стадии цифровой зрелости бизнеса и его готовности к цифровой трансформации».

Результатами разработки стратегий цифровой трансформации госкомпаний 2021 поделился заместитель директора Департамента развития отрасли информационных технологий Минцифры России, представитель Минпромторга России Алексей Дорожко.

Директор института цифровых технологий Олег Кривошеин рассказал о технологических вызовах нашего столетия и их влияния на формирование индустрии 4.0. Была представлена концепция использования технологий PLM 4.0, а также создание и внедрение СПЖЦ «Цифровое предприятие».

Леонид Кузнецов, Заместитель Директора Центра по перспективным разработкам Холдинга «Синара – Транспортные Машины» рассказал о том, какое влияние на промышленность оказывает переход к метавселенной, также им были приведены примеры из различных областей.

Участники мероприятия уделили особенное внимание оттоку из страны ИТ-специалистов. Леонид Новожилов директор по развитию цифровых технологий «ПАО Ростелеком» отметил «В inhouse приходят все больше корпораций, увеличивая дефицит ресурсов в России, который по оценке по оценкам Минцифры увеличился вдвое».

Анжелика Корнеева, директор Департамента продвижения цифровой трансформации Группы «Интер РАО», со своей стороны подчеркнула важность цифровой трансформации как инструмента достижения стратегических целей предприятия, а также представила участникам систему работы с открытыми инновациями «Интер РАО», цель создания которой - изменение процессов и трансформация корпоративной культуры. Проект включает в себя экспертизу идей, ИТ-интеграцию, запуск стартапов и другие направления.

Программа завершилась награждением почетными дипломами за активное участие в Ассоциации членов Клуба Цифровых Директоров, гостей и участников мероприятия.