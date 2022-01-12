Стали известны сроки вывода сил ОДКБ из Казахстана

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генсек ОДКБ Станислав Зась проинформировал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на встрече в среду, что вывод войск организации из республики начнется 13 января и завершится в течение 10 дней. Об этом сообщил ТАСС в среду пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

«Станислав Зась проинформировал Касым-Жомарта Токаева о ходе выполнения миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане и о начале вывода коллективных миротворческих сил ОДКБ с территории страны. Вывод войск начнется 13 января и завершится в течение 10 дней», — сообщил он.