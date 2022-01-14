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Глава Совбеза Украины возложил на Россию ответственность за кибератаки

21:20 14.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов возложил на Россию ответственность за кибератаки на сайты украинского правительства. В пятницу в комментарии британскому телеканалу "Скай ньюс" он выступил с утверждением о том, что за ними якобы стоят "российские специалисты".

"Мы ясно видим их почерк. Эти действия осуществлены российскими специалистами", - сказал он, добавив, что "уверен в этом на 99,9%".

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