Федеральный суд Австралии поддержал решение министра миграции об отмене визы Джоковича
10:50 16.01.2022 Источник: Интерфакс
До этого юристы теннисиста попытались обжаловать решение министра, чтобы спортсмен смог остаться в Австралии и принять участие в турнире Australian Open, который начинается 17 января.
По информации AP, вердикт Федерального суда означает, что Джокович, скорее всего, останется в центре задержания в Мельбурне до того момента, пока его не депортируют из страны. Кроме того, факт депортации обычно включает в себя и последующий трехгодичный запрет на приезд в Австралию.
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