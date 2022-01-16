Федеральный суд Австралии поддержал решение министра миграции об отмене визы Джоковича

10:50 Источник: Интерфакс

Федеральный суд Австралии в воскресенье поддержал решение австралийского министра миграции Алекса Хоука повторно отменить визу сербского теннисиста Новака Джоковича, ранее не сделавшего прививку от COVID-19, сообщает агентство Associated Press (AP).

До этого юристы теннисиста попытались обжаловать решение министра, чтобы спортсмен смог остаться в Австралии и принять участие в турнире Australian Open, который начинается 17 января.

По информации AP, вердикт Федерального суда означает, что Джокович, скорее всего, останется в центре задержания в Мельбурне до того момента, пока его не депортируют из страны. Кроме того, факт депортации обычно включает в себя и последующий трехгодичный запрет на приезд в Австралию.