В Австрии пока не знают, что делать с людьми, привитыми непризнанным в ЕС "Спутником V"
16:10 16.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Что касается темы „Спутника“. Это вакцина, которая не признается Европейским союзом. В таком случае возникает проблема с европейским зеленым паспортом, но у нас по сравнению с другими европейскими странами есть относительно много привитых „Спутником“. <…> [Наш] координационный центр сейчас думает, как быть с людьми, которые уже, возможно, два раза были привиты „Спутником“, но у которых нет австрийского зеленого паспорта. Центр этим занимается, это их задача», — сказал министр на пресс-конференции в ответ на вопрос, будет ли учитываться сертификат об иммунизации российским препаратом с момента начала контроля за обязательной вакцинацией.
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