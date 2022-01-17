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Темпы роста ВВП Китая в 2021 году достигли максимума за 10 лет, составив 8,1% - Госстат

10:05 17.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Темпы экономического роста Китая в 2021 году на фоне успешного восстановления страны от негативного воздействия пандемии оказались самыми высокими за последние 10 лет, составив 8,1%. Об этом сообщило в понедельник Государственное статистическое управление КНР.

Как уточняется в докладе, распространенном на пресс- конференции, по мере восстановления китайской экономики динамика ВВП только за IV квартал прошлого года достигла 4%. В октябре - декабре 2020 года соответствующий показатель составил 6,5%.

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