В Петербурге суд запретил видео надругательства Мэрилина Мэнсона над Библией

16:00

Октябрьский районный суд Петербурга заблокировал на YouTube видео, на котором музыкант Мэрлин Мэнсон вырывает страницы из Библии, и запретил его распространение на территории России.

Иск подал прокурор Адмиралтейского района города. Суд установил, что на кадрах ролика «неизвестное лицо уничтожает предмет религиозного почитания — Библию». Этот поступок, по мнению судьи, совершен в целях оскорбления религиозных чувств верующих и «выражает явное неуважение к обществу».

Кроме того, суд напомнил, что действия «неизвестного лица» попадают в Российской Федерации сразу под две уголовные статьи — о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (статья 148 УК РФ) и о возбуждении ненависти или вражды (статья 282 УК РФ). znak.com