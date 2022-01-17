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Цена российской нефти Urals впервые с 2014 года превысила $86 за баррель

20:40 17.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе преодолела отметку $86 за баррель 14 января 2022 года, сообщили ТАСС в международном ценовом агентстве Argus. Это произошло впервые за последние семь лет.

Стоимость Urals пробила эту отметку только в Средиземноморье (CIF Augusta), где ее стоимость 14 января достигла $86,24 за баррель. На Северо-Западе Европы (CIF Rotterdam) стоимость Urals в этот день немного не смогла дотянуть до этой отметки и составила $85,89 за баррель. В последний раз Urals преодолевала эту отметку в Европе 29 октября 2014 года, уточнили в Argus.

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