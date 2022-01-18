0
0
164
НОВОСТИ

Директор ЦРУ Бернс встречался с президентом Украины на прошлой неделе - CNN

09:00 18.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор ЦРУ Уильям Бернс на прошлой неделе встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями украинского разведсообщества. Об этом сообщила в понедельник телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на два источника в администрации США.

Как уточняет телекомпания, поездка была спланирована заранее, а не вызвана какими-либо новыми экстренными обстоятельствами. Во время прошедших встреч обсуждалась вероятность "российского вторжения" на Украину. Си-эн-эн не приводит каких-либо иных подробностей и не уточняет, где именно прошла встреча Бернса с Зеленским.

Украину в понедельник также посетила группа американских сенаторов, представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партии.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго- востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:05 18.01.2022
Все больше россиян считают, что в стране может произойти переворот - опрос
0
0
10:00 18.01.2022
Пекин не исключает применения силы в Тайване - дипломат КНР
0
19
09:32 18.01.2022
"На четыре северных острова распространяется наш суверенитет" - глава МИД Японии
0
89
09:20 18.01.2022
Россия собирается эвакуировать из Украины 30 дипломатов - NYT
0
122
09:05 18.01.2022
Минздрав утвердил перечень противопоказаний к проведению вакцинации от ковида
0
158
22:40 17.01.2022
США не исключают ни одну из мер в случае "вторжения" РФ на Украину - Белый дом о SWIFT
0
623
22:00 17.01.2022
Власти Ирана арестовали племянницу духовного лидера аятоллы Хаменеи - ТВ
0
705
21:21 17.01.2022
Глава британского Минобороны пригласил Шойгу в Лондон для обсуждения вопросов безопасности
0
675
20:40 17.01.2022
Цена российской нефти Urals впервые с 2014 года превысила $86 за баррель
0
678
20:00 17.01.2022
Германия ждет от России шагов по деэскалации вокруг Украины - канцлер Шольц
0
707

Возврат к списку