Директор ЦРУ Бернс встречался с президентом Украины на прошлой неделе - CNN
09:00 18.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Директор ЦРУ Уильям Бернс на прошлой неделе встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями украинского разведсообщества. Об этом сообщила в понедельник телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на два источника в администрации США.
Как уточняет телекомпания, поездка была спланирована заранее, а не вызвана какими-либо новыми экстренными обстоятельствами. Во время прошедших встреч обсуждалась вероятность "российского вторжения" на Украину. Си-эн-эн не приводит каких-либо иных подробностей и не уточняет, где именно прошла встреча Бернса с Зеленским.
Украину в понедельник также посетила группа американских сенаторов, представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партии.
В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго- востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.
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