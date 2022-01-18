Пекин не исключает применения силы в Тайване - дипломат КНР
10:00 18.01.2022 Источник: Эхо Москвы
Пекин не исключает применения силы против Тайваня, — посол Китая во Франции.
Использование силы будет направлено не на преследование тайваньского народа, а с целью «переубедить сепаратистов на Тайване и некоторые иностранные силы», пояснил Лу Шай корреспонденту France 24.
Посол также назвал власти Тайваня сепаратистами, обвинив их в умножении провокаций. Он предупредил, что в ответ Пекин примет все «соответствующие» меры по воссоединению. Эхо Москвы
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