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НОВОСТИ

Пекин не исключает применения силы в Тайване - дипломат КНР

10:00 18.01.2022 Источник: Эхо Москвы

Пекин не исключает применения силы против Тайваня, — посол Китая во Франции.

Использование силы будет направлено не на преследование тайваньского народа, а с целью «переубедить сепаратистов на Тайване и некоторые иностранные силы», пояснил Лу Шай корреспонденту France 24.

Посол также назвал власти Тайваня сепаратистами, обвинив их в умножении провокаций. Он предупредил, что в ответ Пекин примет все «соответствующие» меры по воссоединению.  Эхо Москвы

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